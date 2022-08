'Neteja' a HBO Max (I)

Actualitzada 28/08/2022 a les 07:24

HBO Max està mostrant dues cares molt diferents en les últimes setmanes. D’una banda, tenim la seva faceta més ambiciosa, aquella de la qual ha fet gala recentment amb l’estrena mundial de La Casa del Dragón. I per l’altra, el seu costat menys glamurós, marcat per la recent eliminació de mig centenar de títols del seu catàleg.La plataforma, doncs, sembla viure en una contradicció. Una en la qual presumeix de força amb el primer i esperadíssim spin-off de Joc de Trons, mentre la seva situació empresarial l’obliga a desfer-se de produccions pretèrites, algunes de les quals amb tan sols uns mesos de vida. Això últim respon a la compra de WarnerMedia, matriu d’HBO Max, per Discovery, que desembocarà a mitjà-llarg termini en la creació d’una nova plataforma conjunta. I, per tant, en l’enèsima reestructuració del paisatge de l’streaming.Però fins aleshores tenim un nou conglomerat, Warner Bros. Discovery, que entre les seves primeres decisions de gran importància s’ha proposat estalviar 3.000 milions de dòlars durant els primers dos anys després de l’acord de fusió entre totes dues companyies. A partir d’aquest objectiu s’expliquen el tancament de CNN+ amb prou feines un mes després del seu llançament, la suspensió de tota producció de ficció dels canals TBS i TNT, el cessament de la producció d’HBO Max en bona part d’Europa i, per descomptat, l’eliminació de determinats títols en el catàleg de la plataforma.Les primeres a caure en desgràcia van ser sèries europees, com la sueca Lujuria, l’hongaresa The Informant i la danesa Kamikaze, que en el seu moment van ser entre les primeres Max Originals de WarnerMedia al Vell Continent. Després, n’han anat desapareixent d’altres, entre les quals produccions espanyoles, com Foodie Love, Sin novedad i Por H o por B.