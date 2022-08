Jaqui Lin - Sabors d’estiu 2022

Actualitzada 28/08/2022 a les 07:27

En format de plein air, cada dissabte i diu-menge s’oferirà un taller de temàtica francesa amb llocs, gastronomia i obres d’art emblemàtiques de París, jugant amb el símil de les parades de metro. Hora: 11 h i 12 h.Escaldes-Engordany.Jaqui Lin presenta l'àlbum Mirando al cielo, inspirat en els clàssics dels anys 80, en una fusió de synthpop, synthwave, electrònica i sons experimentals. Hora: 19 h.Escaldes-Engordany.Ruta circular que transcorre pel Parc Natural de Sorteny, on coronarem tres cims, l'Estanyó (2.915 m), el Pic de la Cabaneta (2.863 m) i la Serrera (2.913 m), dos dels quals són el tercer i el quart cims més alts d'Andorra.Ordino.Mostra una de les tendències musicals més innovadores de la segona meitat del segle XX: la música gràfica.Escaldes-Engordany. Fins al 10 de setembre.Un homenatge al poeta català format pels 26 haikus que va escriure per a Abcedari, una joia solidària, juntament amb la interpretació de 26 artistes i 26 escriptors contemporanis.Andorra la Vella. Fins a l’11 de setembre.Els anys 50 recuperen l’alta costura i París com la capital de la moda: espectaculars vestits de nit i accessoris de l’edat d’or de l’alta costura francesa, escollits per evocar el cobejat somni de la dècada.Escaldes-Engordany.Fins al 13 de setembre.Dotze pintures treballades amb acrílics sobre llenç i una mica de pastel, paisatges i elements de la fisonomia andorrana que sovint s’hi reconeixen i altres vegades no, i que té la voluntat de fer reflexionar el públic sobre la importància que donem als elements urbans i totèmics per sobre de la natura.Encamp.Fins al 30 de setembre.Exposició retrospectiva de l’obra de Francesc Galobardes Carbonell dels paisatges de la parròquia de Canillo. Tots els olis exposats estan fets amb la tècnica d’espàtula.ins al 30 de setembre.Nascut a Greensburg, Pennsilvània, l'any 1946, Bruce Weber és un dels fotògrafs més influents i amb més prestigi del món.La Massana.Fins al 16 de desembre.Made in Paris: La generació de Matisse, Lagar i Foujita, una exposició que vol reflectir l’imant cultural de París entre final del segle XIX i principi del segle XX.Escaldes-Engordany.Fins al 8 de gener.Sèrie Ikebana, les noves fotografies d'hivern. Exposició de fotografia i portes obertes al taller.Escaldes-Engordany.Fins al 21 de setembre.