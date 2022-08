Aquest serà un dia excel·lent per a tu. Has de saber que les coses estan funcionant sense problemes i en benefici teu. Compte amb aquells que volen fastiguejar-te el dia amb el bombardeig d'informació que no té a veure realment amb la manera com et sents. Aquesta informació no està relacionada amb els problemes reals: com et sents i per què. Pareu atenció al vostre cor.