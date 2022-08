'Elvis' aterra a HBO

Actualitzada 27/08/2022 a les 07:09

El rei del rock ha trobat un nou escenari on brillar. Dos mesos i mig després del seu debut en cinemes, amb el qual ha aconseguit multitud de crítiques favorables, Elvis iniciarà la seva aventura en el món de l’streaming de la mà d’HBO Max, que inclourà el biopic dirigit Baz Luhrmann entre els seus llançaments més destacats de setembre.En concret, la pel·lícula protagonitzada per Austin Butler aterrarà a la plataforma de Warner Bros - Discovery el divendres vinent, 2 de setembre. Així doncs, HBO Max s’assegura un potent actiu en una jornada que estarà marcada pel llançament d’El Senyor dels Anells: els Anells de Poder, la producció original més important de la història d’Amazon Prime Video.Elvis ens convida a acompanyar Presley tant durant els seus enèrgics concerts com en alguns dels moments més determinants de la seva vida personal. Al seu costat hi trobarem el mànager, el coronel Tom Parker, interpretat per Tom Hanks. Entre tots dos es va establir una complexa relació professional que marcaria els intensos anys del llançament a la fama del protagonista.A les sales de cinema, el film de Luhrmann ha obtingut molt bona resposta. Ha recaptat, de moment, un import de 271,477 milions de dòlars. Segons les dades de Box Office Mojo, aquesta xifra es reparteix entre els 145,677 milions aconseguits als Estats Units i els 125,8 milions a la resta del món.