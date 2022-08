Estrena en gran

Actualitzada 26/08/2022 a les 07:05

Sant Sebastià viurà el 20 de setembre la presentació oficial de Fácil, la sèrie de Movistar+ que adapta l’exitosa novel·la de Cristina Morales Lectura fácil (Anagrama, 2018). El Festival de Cinema donostiarra estrenarà els cinc capítols de la ficció creada per Anna R. Costa (Arde Madrid) i codirigida amb la catalana Laura Jou.Anna Castillo, Natalia de Molina, Anna Marchessi i Coria Castillo encarnen les quatre protagonistes de la novel·la, quatre noies amb diversitat funcional que conviuen en un pis tutelat a la Barceloneta. Lectura fácil va ser un fenomen l’any 2018 i va guanyar el 36è Premi Herralde de Novel·la. L’any següent Morales –escriptora andalusa establerta a Barcelona–, va rebre el Premi Nacional de Narrativa del ministeri espanyol de Cultura per aquesta obra.La trama de Fácil gira al voltant de quatre joves amb diferents problemes de discapacitat que decideixen viure juntes en un pis protegit. El títol de la novel·la és una al·lusió i alhora un joc de paraules amb la tècnica de redacció de textos homònima, creada per facilitar l’accés i la comprensió de textos escrits a persones amb dificultats per la lectoescriptura.La sèrie consta d’una temporada de cinc capítols de 30 minuts de durada. Després del seu pas pel Festival de Sant Sebastià la ficció s’estrenarà durant la tardor a Movistar+.