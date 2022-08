'The Boys', en marxa

Actualitzada 25/08/2022 a les 06:42

'CURB YOUR ENTHUSIASN' TINDRÀ TEMPORADA 12

Els que coneixen bé Larry David afirmen que després d’acabar la gravació de cada temporada de Curb Your Enthusiasm sempre creu que serà l’última, perquè té la impressió que s’ha quedat sense idees. Afortunadament per als seus seguidors, HBO sempre l’espera pacient amb les portes obertes per quan decideixi que és el moment de fer una nova tanda de capítols. I, en aquesta ocasió, no ha hagut d’esperar gaire, ja que la cadena ha anunciat oficialment la renovació de la comèdia per una dotzena entrega. “Larry se supera a si mateix temporada rere temporada i sempre aconsegueix tornar quan l’audiència més ho necessita”, ha afirmat la vicepresidenta executiva de programació d’HBO, Amy Gravitt, en un comunicat. “Estem encantats que ell, Jeff Schaffer i el seu magnífic repartiment continuïn fent-nos riure i avergonyint-nos a parts iguals”. A hores d’ara, però, encara no se sap quan s’iniciarà el rodatge. Els que coneixen bé Larry David afirmen que després d’acabar la gravació de cada temporada de Curb Your Enthusiasm sempre creu que serà l’última, perquè té la impressió que s’ha quedat sense idees. Afortunadament per als seus seguidors, HBO sempre l’espera pacient amb les portes obertes per quan decideixi que és el moment de fer una nova tanda de capítols. I, en aquesta ocasió, no ha hagut d’esperar gaire, ja que la cadena ha anunciat oficialment la renovació de la comèdia per una dotzena entrega. “Larry se supera a si mateix temporada rere temporada i sempre aconsegueix tornar quan l’audiència més ho necessita”, ha afirmat la vicepresidenta executiva de programació d’HBO, Amy Gravitt, en un comunicat. “Estem encantats que ell, Jeff Schaffer i el seu magnífic repartiment continuïn fent-nos riure i avergonyint-nos a parts iguals”. A hores d’ara, però, encara no se sap quan s’iniciarà el rodatge.

Amazon Prime Video està centrada a promocionar El Senyor dels Anells: els Anells de Poder per donar forma al major èxit de la seva història, però al mateix temps està treballant en el nou lliurament de la sèrie The Boys, que ja està consagrada com un autèntic fenomen. La ficció de superherois basada en els còmics de Garth Ennis i Darick Robertson va tancar la tercera temporada a començaments de juliol, i amb prou feines un mes i mig després ja ha tornat a posar les càmeres a rodar per materialitzar la quarta.A través de diverses publicacions a les xarxes socials, l’equip de la sèrie ha confirmat el retorn a la producció. Per exemple, Antony Starr, que va acabar l’anterior lliurament donant vida a un pletòric Patriota, ha compartit una imatge amb la qual posa la vista als inicis de la sèrie, acompanyant-la d’un escuet missatge –“temporada quatre, comencem ara”–, que serveix per donar el tret de sortida a la nova etapa.Per la seva banda, el showrunner i creador Eric Kripke ha mostrat la portada del guió del primer episodi d’aquesta quarta tanda. El capítol ha estat escrit per David Reed, que ja va signar el tancament de la tercera temporada, i tindrà de director Phil Sgriccia, un dels realitzadors de capçalera de la sèrie. A més, s’ha revelat el títol, Department of Dirty Tricks, que podria fer referència al nou rol que tindran els protagonistes després de l’explosiu final de l’anterior lliurament.