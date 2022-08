Aquest és un moment ideal per abordar una vegada per totes les preguntes que han estat a la teva ment durant les últimes setmanes. Pareu especial atenció a les qüestions que concerneixen a la vostra vida sentimental. Si ets actualment en una relació insatisfactòria, no tinguis por de deixar-la enrere. Si et preocupa una petició sense resposta, deixa-la anar. No rebre resposta pot ser satisfactori.