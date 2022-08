Torna 'Knives Out'

Actualitzada 24/08/2022 a les 06:44

El reeixit thriller policíac Knives Out (Puñales por la espalda), de 2019, tindrà segona part: Glass Onion. A Knives Out Mystery, que s’estrenarà el pròxim 23 de desembre a Netflix, segons ha anunciat el servei de streaming en un comunicat.Si el primer lliurament va estar protagonitzada per l’actriu hispanocubana Ana de Armas, en la nova pel·lícula el pes dramàtic recau sobre Daniel Craig, que torna a interpretar al detectiu Benoit Blanc. De fet, tal com havia informat prèviament el director i guionista de la saga, Rian Johnson, Craig és l’únic integrant que repeteix en el repartiment respecte als actors del film original.“A la primera, per la forma en què estava estructurada, Marta, el personatge d’Ana de Armas, era molt protagonista. Mentre que en aquesta ens endinsarem en el misteri a través dels ulls de Blanc”, ha explicat Johnson en declaracions a Netflix Tudum, el portal oficial per als fans d’aquesta plataforma.La trama de Glass Onion. A Knives Out Mystery versa sobre un assassinat ocorregut en una luxosa illa grega després que un multimilionari dedicat a la tecnologia convidés els seus afins a passar-hi les vacances. Blanc s’hi desplaça per descobrir “les capes de misteri” que s’amaguen darrera la troballa del cos sense vida d’un dels convidats.Part del títol, Glass Onion (ceba de vidre), és una referència a la cançó homònima de The Beatles que es va estrenar l’any 1968 i que, en aquesta ocasió, serveix com a metàfora d’un crim que pot semblar complex però “és a la vista de tots”. “Sempre estic buscant una cosa divertida a la qual el detectiu Blanc pugui aferrar-se. Vaig treure el meu iPhone i vaig buscar entre la meva música la paraula glass”, ha revelat Johnson sobre com es va decidir el títol del film. Una cinta l’elenc de la qual també inclou Janelle Monáe, Kathryn Hahn i Dave Bautista, entre altres.