Podeu esperar que el dia d'avui sigui una mica intens. Fins i tot si has pres la decisió de no deixar que res et desanimi, encara pots albergar algunes emocions negatives dels darrers dies. Aprofiteu aquest temps per alleujar l'estrès. Parla amb algú proper o surt a fer exercici i alliberar l'energia que portes a dins. Una cosa artística, com fer esbossos o fotografies, t'ajudarà a eliminar alguna cosa de l'energia negativa. Un emocionant projecte o oportunitat et podria presentar avui. Podria implicar un nou amor o com a mínim una nova amistat. Alguna cosa en què has estat treballant durant molt de temps per fi pot arribar a bon terme. Provocarà el teu entusiasme per continuar amb el proper projecte! Quines altres idees han estat voletejant a la teva ment?