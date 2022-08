L'Anton Fiter i Rossell espera una visita

Actualitzada 20/08/2022 a les 06:52

El doctor Anton Fiter i Rossell, veguer episcopal i autor del cèlebre Manual Digest, espera amb ànsia la visita d’un antic company d’estudis de la Universitat d’Osca. Hora: 19 h.Andorra la Vella.10 h: mercat benefic amb Carisma.11 h: torneig de futbol 5x5.12 h: ruta de la tapa.17.30 h: festa de la escuma.19 h: ball de tarda.22.30 h: ball de nit.1 h: grup de versions.3 h: discomòbil.La Massana.10.30 h: gran traca d’inici de festa.15 h: petanca.16 h: gimcana infantil.17.30 h: concurs de menjar flams.23 h: ball de nit.24 h: gimcana nocturna.1 h: concert.2.30 h: discomòbil.Andorra la Vella.17 h: jocs infantils a la plaça del poble amb xocolata i coca per tothom.18 h: mostra fotogràfica d’ocells d’Andorra i Catalunya, amb Mayte Casals.21.30 h: botifarrada tricolor andorrana.23 h: músiques tradicionals del Pirineu. La Sonsoni.1 h: Ishtar Ruiz.3 h: DJ Shin resident.Ordino.Tyler Haze és un mag en el sentit més ancestral de la paraula. En aquesta ocasió, està disposat a portar-te a un vertiginós viatge a l’impossible, ple de sorpreses i, sobretot, màgia. Hora: 18 h.. Andorra la Vella.Caio Ferraz, violinista versàtil, toca clàssic i electrònic i versiona cançons pop. En aquesta ocasió estarà acompanyat pel DJ Richy Vuelcom. Hora: 20 h.Andorra la Vella.Sessió de funky house per agafar bon ritme. Hora: 21.30 h.Andorra la Vella.Gaudeix de l’estiu de la millor manera possible amb música en directe i tot el soul en un Irish Pub ple d’encant i un fantàstic ambient al bell mig de la Massana!Hora: 21.30 h.La Massana.Música en directe al Sun Deck del Pic Maià Mountain Hotel, tot gaudint d’unes vistes magnífiques i d’un dinar excel·lent. Hora: 14 h.Encamp.Sobrevolant el Mediterrani, de la península Ibèrica a Itàlia.Entre el Renaixement i el Barroc, un vol espaciotemporal entre el virtuosisme i l’extravagància.Cabanilles, Gabrieli, Cabezón, Merula, Aguilera de Heredia, Coelho, Frescobaldi i Storace. Hora: 21.30 h.Escaldes-Engordany.Exposició d’originals de l’artista francesa Mademoiselle Caroline, amb la presència de l’autora.La Massana.Fins al 27 d’agost.Mostra col·lectiva internacional i itinerant en què participen tres artistes andorrans: Javier Balmaseda, Martín Blanco i Fiona Morrison. Un homenatge al poeta català format pels 26 haikus que va escriure per Abcedari, una joia solidària juntament amb la interpretació de 26 artistes i 26 escriptors.Fins a l’11 de setembre.Una poètica del vertigen. Música i grafia mostra una de les tendències musicals més innovadores de la segona meitat del segle XX: la música gràfica.Escaldes-Engordany.Fins al 10 de setembre.Col·lecció Quinto -Tinarelli. Els anys cinquanta recuperen l’alta costura i París com la capital de la moda: espectaculars vestits de nit i accessoris de l’edat d’or de l’alta costura francesa, escollits per evocar el cobejat somni de la dècada.Escaldes-Engordany.Fins al 24 de setembre.Les obres capturen elements del paisatge i de l’entorn en el qual la mà de l’home ha creat un miratge, a més de plantejar diverses reflexions com a què donem importància avui en dia.Horari: de 8 h a 15 h.Fins al 30 de setembre del 2022.Exposició de fotografia i portes obertes al taller. Horari: de 8:30 a 13:30 h i de 14:30 a 17:30 h.Escaldes.Fins al 21 de setembre del 2022.