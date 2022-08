El futbolista més odiat

Actualitzada 20/08/2022 a les 06:49

Els culers i els madridistes recorden perfectament el fitxatge de Figo pel Reial Madrid l’any 2000 després del pas pel Barcelona –el cap de porc continua gravat a foc a la memòria col·lectiva del futbol–. I, és clar, en plena era de fervor documental en streaming, era qüestió de temps que una de les contractacions més mediàtiques de la història de la nostra lliga tingués el seu llargmetratge.El cas Figo: el fitxatge del segle, dirigit per David Tyhorn i Ben Nicholas, responsables de Pelé, viatjarà dues dècades enrere en el temps per explicar-nos de la mà dels seus protagonistes la maniobra comercial que va posar de cap per avall l’esport rei espanyol. Aquests no són altres que el mateix Luis Figo, el seu agent José Veiga i un Florentino Pérez que va entrar per la porta gran a la presidència del club madridista. Però aquests no seran els únics noms rellevants que faran acte de presència al documental. S’hi uniran periodistes, directius i jugadors de la talla de Joan Gaspart, Josep Guardiola, Roberto Carlos, Jorge Valdano, José Ramón de la Morena o Fernando Hierro. Un dream team per als subscriptors amants del futbol.El cas Figo: el fitxatge del segle arribarà a Netflix el 25 d’agost sota la producció del segell Pitch Productions, responsable de documentals esportius com l’esmentat Pelé, Neymar: The Perfect Chaos –tots dos de Netflix– o Andy Murray: Resurfacing. De moment se n’ha revelat el pòster i la sinopsi oficial.Figo era el jugador més cotitzat del futbol mundial quan va sortir al balcó del gòtic Palau de la Generalitat, la seu de la presidència de Catalunya, en una càlida tarda d’estiu del 1998 per celebrar l’últim títol de lliga del Barça. Dos anys més tard va saltar al Camp Nou vestint l’equipació blanca del Reial Madrid. Va ser el primer jugador a unir-se a la revolució dels Galàctics.