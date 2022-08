'She-Hulk': aire fresc

Actualitzada 19/08/2022 a les 06:23

Disney plus va estrenar ahir la nova sèrie de l’Univers Marvel, un pas més en aquest entramat d’històries que segueix creixent en la seva nova fase. En aquesta ocasió es tracta d’una sèrie vinculada al personatge Hulk. Es tracta de She-Hulk: abogada Hulka, que ahir va estrenar el seu primer capítol a la plataforma digital. El primer capítol encerta no només en carregar-se de cop els tràmits introductoris, sinó també en establir les bases que prometen apuntalar la resta de temporada en termes tonals, discursius i estilístics.Només necessitem mitja hora per adonar-nos que la comèdia més pura, el bombardeig de línies de diàleg, les ruptures de la quarta paret i el discurs feminista –amb cert excés de subratllats verbals, tot sigui dit– són els puntals d’un xou que aspira a ser una mena deamb superpoders i efectes visuals a mansalva.Potser, precisament, els VFX siguin la gran sorpresa de l’episodi en resultar molt més sòlids del que es va poder entreveure en els primers avenços. Tot i això, aquesta solvència audiovisual no eximeix la sèrie de comptar amb un tractament formal que peca de continuista en els seus treballs de planificació i direcció de fotografia, pràcticament indistingibles de la majoria de títols de la companyia.Petites pegues a part, no es pot fer altre cosa que celebrar aquesta primera pedra de She-Hulk: abogada Hulka una presa de contacte que té com a finalitat entretenir, riure i aconseguir captar els interessos d’aquells que encara dubten de l’univers Marvel per veure’l com els prínceps blaus de ple segle XXI.Per descomptat, encara hi ha molta tela per tallar i temps perquè canviïn les tornes i el xou acabi descarrilant però, de moment, no es pot esperar a engolir la propera píndola d’escapisme televisiu. She-Hulk: abogada Hulka ofereix un capítol de forma setmanal cada dimarts.