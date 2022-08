És hora d'elevar el sentit personal. Vals tant com qualsevol altra persona, així que per què no t'ho creus? El problema és que ets molt sensible pel que fa al teu ego. Tot i que saps que li passa a tothom, et castigues a tu per la seva existència! Aquesta és una idea noble, però no us farà cap bé. Mai no arribaràs a la perfecció, com ningú ho fa. De què et preocupes?