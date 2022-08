Una advocada autista

Actualitzada 18/08/2022 a les 06:25

Netflix ja fa temps que aposten per la ficció audiovisual feta a Corea del Sud. És probable que mai no aconsegueixin assolir un altre èxit tan meteòric com el d’El joc del calamar –encara que això d’Estamos muertos també és una anomalia destacable–, però aquí continuen treballant sense parar. Ben recent tenim el cas de la pel·lícula Carter, però l’última bomba audiovisual provinent d’aquest país és una sèrie de la qual pràcticament ningú no parla i que tècnicament ni tan sols és seva (a Corea del Sud s’emet al canal ENA): Woo, advocada extraordinària.Estrenada a Corea del Sud el 29 de juliol passat, va arribar a Netflix poc després. Ja la setmana del 4 al 10 de juliol va ser la sèrie de parla no anglesa número 1 a Netflix amb 23,95 milions d’hores reproduïdes, malgrat que només estaven disponibles tot just un parell d’episodis a la plataforma.Des de llavors, Woo, advocada extraordinària no ha deixat de créixer cada setmana. La segona ja va sumar 45,85 milions d’hores i la sisena, la més recent, se n’ha anat fins als 69,36 milions. No hi ha ni una sola sèrie que hagi aconseguit una cosa així des que Netflix ofereix xifres d’audiència –i gairebé impossible és que hi hagi algun cas anterior. Per exemple, El joc del calamar només va créixer durant tres setmanes seguides, però, és clar, les seves xifres van ser molt més grans.Òbviament, per això és essencial que cada setmana es llencin dos nous episodis en lloc de seguir el model d’estrena habitual de la plataforma. Ahir van arribar dos nous episodis. En falten quatre més abans que la primera temporada arribi al final.Woo, advocada extraordinària explica la història d’una advocada brillant però amb autisme que ha de bregar amb els reptes que suposen per a ella tant la vida quotidiana com el fet d’incorporar-se a un bufet destacat.