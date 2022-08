La teva càlida, amorosa i romàntica naturalesa és notada per la gent, encara que no te n'adonis. Potser de vegades tens la sensació que no hi ha prou emoció a la teva vida, especialment a la teva vida amorosa. No creguis que això significa que necessites canviar per complaure altres. El teu caràcter estable i tranquil és reconfortant per a aquells que ho entenen i aprecien. L'última cosa que vols fer avui és voler ser algú que no ets.