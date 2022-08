Manu and the Vodka's

Actualitzada 18/08/2022 a les 06:28

Manu & The Vodka’s és una fantàstica banda andorrana de rock & roll que interpreta versions d’artistes tan reconeguts dels anys cinquanta i seixanta com ara Elvis Presley, Carl Perkins, Bill Haley, Jerry Lee Lewis o Roy Orbison, i una clara vocació de reivindicar el so rockabilly d’aquella època.Hora: 20 h.La Massana.Porta una manta i el teu pícnic i vine a gaudir de la proposta de cinema de museus que hem preparat aquest estiu. París, 1911. La Gioconda desapareix del Louvre. Pablo Picasso i Guillaume Apollinaire són detinguts. Descobreix aquesta rocambolesca i captivadora història basada en fets reals, a través d’aquesta pel·lícula d’acció i misteri.Hora: 22 h.La Massana.David Pastor oferirà una nit de Jazz & All.Hora: 21.30 h.Andorra la Vella.Rumba/Quintet. Rumba de Barcelona, uns músics que desprenen una alegria de viure contagiosa.Hora: 19.30 h.Andorra la Vella.Madame house per acompanyar la teva cervesa. T’esperem a l’IQOS Lounge, un lloc ple d’artistes incombustibles i experiències úniques.Hora: 19.30 h.Andorra la Vella.Endinseu-vos en les històries i llegendes del territori tot gaudint del camí de la Senyoreta amb la narradora i actriu Assumpta Mercader i dels Pardals, que ens guiaran amb música dels Pirineus durant tot el camí.Hora: 9 h.Sant Julià de Lòria.La força de l’aigua és la força de la vida. Gràcies a ella el nostre planeta alberga una increïble diversitat de formes de vida. Mitjançant activitats lúdiques pensades per als més petits, coneixerem la importància de l’aigua i com el canvi climàtic està afectant el nostre bé més preuat.Hora: de 17 h a 18 h.Escaldes-Engordany.Exposició d’originals de l’artista francesa Mademoiselle Caroline, amb la presència de l’autora.La Massana.Fins al 27 d’agost.Mostra col·lectiva internacional i itinerant en què participen tres artistes andorrans: Javier Balmaseda, Martín Blanco i Fiona Morrison. Un homenatge al poeta català format pels 26 haikus que va escriure per Abcedari, una joia solidària juntament amb la interpretació de 26 artistes i 26 escriptors.Fins a l’11 de setembre.Una poètica del vertigen. Música i grafia mostra una de les tendències musicals més innovadores de la segona meitat del segle XX: la música gràfica.Escaldes-Engordany.Fins al 10 de setembre.Col·lecció Quinto -Tinarelli. Els anys cinquanta recuperen l’alta costura i París com la capital de la moda: espectaculars vestits de nit i accessoris de l’edat d’or de l’alta costura francesa, escollits per evocar el cobejat somni de la dècada.Escaldes-Engordany.Fins al 24 de setembre.