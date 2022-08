Torna 'Joc de Trons'

Actualitzada 17/08/2022 a les 06:49

Només ha calgut esperar tres anys perquè els dracs, les traïcions familiars i el tron de ferro tornin a la televisió: HBO estrena aquesta setmana House of the Dragon, la preqüela de la sèrie més reeixida de la història i el primer títol de la que s’espera que sigui una llarga franquícia. Desitjós d’esprémer el fenomen televisiu després de l’adéu de Jocs de Trons el 2019, el canal va trobar a Foc i sang, una breu novel·la amb què l’escriptor George R. R. Martin va complementar el seu univers de fantasia, la trama perfecta per esdevenir la primera de la llista de ficcions derivades que ha promès estrenar. “No és una novel·la. És un llibre d’història fals. I no està escrit en una estructura narrativa habitual, així que va ser molt interessant adaptar-lo al format de guió”, explica Ryan Condal, creador de la sèrie juntament amb Miguel Sapochnik.A diferència de la ficció original, House of the Dragon no narra la lluita aferrissada d’ambiciosos regnes i famílies pel poder, la seva trama explica la ruptura d’una única dinastia, els Targaryen, per l’elecció del nou hereu al tron. Ambientada 200 anys abans dels fets narrats a Cançó de gel i foc (la col·lecció de novel·les que va inspirar la sèrie original), la nova història té com a protagonista Viserys (Paddy Considine), un rei conscient del seu deteriorament físic i desesperat per trobar el seu successor. En aquesta recerca, les mirades es posaran sobre el príncep Daemon Targaryen (Matt Smith), el violent i rebel germà petit del rei, i la princesa Rhaenyra (Emma D’Arcy i Milly Alcock), el possible ascens de la qual al tron de ferro és vist amb desconfiança pels que recelen de la idea d’una dona al poder.Els creadors de la sèrie han intentat oblidar-se del tot de Joc de Trons, ja que cap dels personatges, dracs o escenaris (més enllà del mític tron de ferro) repeteixen a la preqüela.