Éssers d'aigua i marins, estranys i catalans

Actualitzada 17/08/2022 a les 06:50

Quan parlem d’éssers fantàstic relacionats amb l’aigua i el mar sempre pensem en sirenes però n’hi ha molts més. Els contes i llegendes de Catalunya són protagonitzats per éssers curiosíssims: peixos que parlen, bruixes de mar, animals que porten malastrugança, dones d’aigua… Tots ells viuen al mar o en els rius i protagonitzen històries extraordinàries, n’hi de ben divertides i d’altres que fan esgarrifar.Hora: 17 h.Sant Julià de Lòria.Un recorregut ple de llocs en comú en què Sting es converteix en Joao Gilberto, Edith Piaf balla swing i les músiques del món es fan pròpies. Loreto Muñoz Osorio (veu, violoncel i percussions) i Felipe Contreras (contrabaix, guitarra, percussions i veu).Hora: 19 h.Escaldes-Engordany.Josep M. Escalona i Jordi Figaró (Espanya), orgue i tenora, i flabiol.Programa: Bach i Buxtehude, entre sardanes. Buxtehude, Bach, Toldrà, León, Camps, Havart i Manén. Hora: 21.30 h.La Massana.La Moixera ha creat una col·lecció lúdica formada per una àmplia varietat de jocs de fusta gegants, divertits i originals, construïts de manera artesanal, perquè els nens i nenes puguin jugar i divertir-se tot recordant els jocs de sempre, amb unes mesures ben diferents.Hora: de 17.30 h a 19.30 h.La Massana.Exposició d’originals de l’artista francesa Mademoiselle Caroline, amb la presència de l’autora.La Massana.Fins al 27 d’agost.Mostra col·lectiva internacional i itinerant en què participen tres artistes andorrans: Javier Balmaseda, Martín Blanco i Fiona Morrison. Un homenatge al poeta català format pels 26 haikus que va escriure per Abcedari, una joia solidària juntament amb la interpretació de 26 artistes i 26 escriptors.Fins a l’11 de setembre.Una poètica del vertigen. Música i grafia mostra una de les tendències musicals més innovadores de la segona meitat del segle XX: la música gràfica.Escaldes-Engordany.Fins al 10 de setembre.Col·lecció Quinto -Tinarelli. Els anys cinquanta recuperen l’alta costura i París com la capital de la moda: espectaculars vestits de nit i accessoris de l’edat d’or de l’alta costura francesa, escollits per evocar el cobejat somni de la dècada.Escaldes-Engordany.Fins al 24 de setembre.