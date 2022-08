Ritmes Capital musical Montparnasse

Actualitzada 16/08/2022 a les 07:17

Com cada any, és tradició a Canillo celebrar la Diada de Sant Roc amb una sèrie d’actes i activitats per a tots els públics.11.30 h: missa solemne a l’església de Sant Serni de Canillo12.30 h: lliurament de premis del concurs floral Florim la parròquia17 h: tallers infantils: Colors de monstre, el joc en l’espai per crear experiències col·lectives que converteixen tothom en infants20 h: havaneres amb La Ribera.Canillo.Avui podrem gaudir de la pel·lícula Ha nacido una estrella, en una pantalla al jardí.Hora: 21.30 h.Andorra la Vella.Parisenc, amb varis discs produïts. La cronologia de Montparnasse és senzilla. Tot comença amb el rock i hi torna.Hora: 19.30 h.Andorra la Vella.Visita per la col·lecció Quinto-Tinarelli de vestits i accessoris de moda del anys cinquanta que narra la transformació social d’aquesta dècada a partir de la indumentària femenina. Un recorregut pel renaixement de la moda després de la desfeta europea de mitjans del segle XX.Hora: a les 20 h i 22 h.Escaldes-Engordany.12.00 h: missa solemne de Sant Roc.13.00 h: aperitiu popular.17.00 h: espectacle infantil de màgia Reivax, al Prat del Colat.18.30 h: ball de tarda amb l’Orquestra Madison, a la plaça de l’Església.22.00 h: focs artificials tancament de festa.12.00 h: missa de Sant Roc i reconeixement a la gent gran de la parròquia a l’església de Santa Eulàlia.18.00 a 21.00 h: sessió de tardeo amb DJ Moncho, a la plaça de Sant Miquel22.15 h: focs artificials de fi de festa al pont de Riberaigües.Una poètica del vertigen. Música i grafia mostra una de les tendències musicals més innovadores de la segona meitat del segle XX: la música gràfica.Escaldes-Engordany.Fins al 10 de setembre.Col·lecció Quinto -Tinarelli. Els anys cinquanta recuperen l’alta costura i París com la capital de la moda: espectaculars vestits de nit i accessoris de l’edat d’or de l’alta costura francesa, escollits per evocar el cobejat somni de la dècada.Escaldes-Engordany.Fins al 24 de setembre.