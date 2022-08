Netflix recupera Tosar

Actualitzada 16/08/2022 a les 07:08

Cada cop són més les pel·lícules que passen més o menys desapercebudes per les sales de cinema i reben una segona oportunitat amb el seu desembarcament en streaming, on els sol anar millor. Tot apunta que això és el que succeirà amb Código Emperador, l’intens thriller protagonitzat per Luis Tosar que no va tenir l’èxit esperat durant el seu pas per sales i ara es podrà veure a Netflix.És veritat que Código Emperador és un thriller diferent d’altres que ha liderat l’actor gallec com El desconocido, Cien años de perdón o Quien a hierro mata, ja que té un enfocament més sobri i presta més atenció a l’arc emocional del protagonista que als tripijocs de l’Estat de eret. Tanmateix, el pas per la gran pantalla d’aquest film sorprèn perquè no va aconseguir recaptar ni un milió d’euros quan n’havia costat 3,6.Dirigit per Jorge Coira, que poc abans havia demostrat una gran habilitat per moure’s en aquest gènere amb la televisiva Hierro, Código Emperador explica la història d’un especialista a resoldre els problemes de gent poderosa, una tasca que no sol ser precisament senzilla. I aquí hi ha alguns dels millors moments, quan la pel·lícula s’ha de moure en tints amb matisos més polítics, brillants especialment les escenes en les quals Tosar comparteix pantalla amb Miguel Rellán.La resta del temps és Tosar qui sosté una pel·lícula amb una premissa molt potent però que poques vegades acaba de rematar la feina, especialment quan aposta pel vessant més emocional dels personatges. Sí que és veritat que ens deixa una vibrant seqüència ambientada a Bilbao, però és més una illa dins d’una pel·lícula més reposada a la qual potser li falta una mica més d’ímpetu perquè tot el que proposa no ens impacta tant com hauria de ser. Així i tot, seguirà sent una bona opció per a una tarda de Netflix d’aquest estiu.