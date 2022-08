Ritmes Menuts 2022 "Cat Rock en família"

Actualitzada 15/08/2022 a les 07:17

CAT ROCK, grup de versions en català amb més d’11 anys de trajectòria omplint de festa i gresca, estrena un nou concert-espectacle pensat per un horari ideal per tal que puguin gaudir-ne pares i fills junts.Hora: 19 h.Andorra la Vella20 h: Venda de tiquets per l’arrossada popular a la Plaça de l’Església.21 h: Arrossada a la Plaça de l’Església.22 h: Actuació del grup “La Sobretaula”, a la Plaça de l’Església.23.30 h: Actuació del DJ Miqui Puig, a la Plaça de l’Església.01.30 h: Festa “ComiMix” amb DJ Yera, a la Plaça de l’Església.11 a 13 h i de 16.30 a 20.30 h: Activitats aquàtiques i jocs infantils al Passeig de l'Alguer.12 h: Missa de la Mare de Déu – Església de Santa Eulàlia.15 h: Rally Sorpresa "Spartan SorpRace" – Plaça de Sant Miquel.16 h: Festa de l'escuma Holi – Passeig de l'Alguer.16.05 h Concurs de Botifarra – Casal del Poble.19 a 20h i 20 a 21 h: Classe de cycling – Plaça dels Arínsols.21.30 h: DJ Animal Show – Aparcament de Sant Miquel.00.03 h: Discomòbil amb DJ Moncho – Aparcament de Sant Miquel.Aquesta activitat ens permet visitar d’una forma distesa els llocs més emblemàtics i interessants d’Andorra la Vella, incloent-hi el Centre Històric. Repassarem la història d'Andorra en el seu context. Farem referència al ric patrimoni històric, cultural, natural i artístic que trobarem al llarg de l'acurat recorregut escollit.Hora: 10.30 h.Andorra la Vella.Aquest volta ens permet visitar d’una forma relaxada i amena els llocs més emblemàtics i interessants d’Escaldes, Caldea. Farem referència a la importància que l’aigua termal ha tingut en la història de la parròquia.Hora: 18h.Escaldes-EngordanyEspectacle a càrrec de Rosa M. Herrador amb la col·laboració de la ballarina Emma Riba, amb música en directe de Lluís Casahuga i vestuari d’Anna Mangot. Un homenatge a les dones i la cultura d’alta muntanya.Hora: 19 h.Escaldes.Una poètica del vertigen. Música i grafia mostra una de les tendències musicals més innovadores de la segona meitat del segle XX: la música gràfica.Escaldes-Engordany. Fins al 10 de setembre.Exposició d’originals de l’artista francesa Mademoiselle Caroline, amb la presència de l’autora.La Massana.Fins al 27 d’agost.