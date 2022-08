Ishtar Ruiz al Sun Deck del Pic Maià Mountain Hotel

Actualitzada 13/08/2022 a les 07:21

Aquesta activitat ens permet visitar d’una forma distesa els llocs més emblemàtics i interessants d’Andorra la Vella, incloent-hi el centre històric. Repassarem la història d’Andorra en el seu context. Farem referència al ric patrimoni històric, cultural, natural i artístic que trobarem al llarg de l’acurat recorregut escollit.Hora: 10.30 h.Andorra la Vella.Ballada d’estiu amb la Principal de Berga.Hora: 20 h.. Andorra la Vella.Avui i diumenge festa major de l’Aldosa amb tot d’activitats.18.40 h: ball de tarda amb Join a la plaça dels Arínsols.20.30 h: actuació musical Old School a la plaça de Sant Miquel.23.30 h: festa Flaix FM.03.35 h: discomòbil amb Ruben Romero.Per diferents llocs. Encamp.Música en directe al Sun Deck del Pic Maià Mountain Hotel, tot gaudint d’unes vistes magnífiques i d’un dinar excel·lent.Hora: 14 h.Encamp.Gaudeix de l’estiu de la millor manera possible amb música en directe i tot el soul a un Irish Pub ple d’encant i un fantàstic ambient al bell mig de la Massana!Hora: 21.30 h.La Massana.Cicle de concerts per donar suport i promocionar el talent musical d’Andorra. Avui amb Ricky Vuelcom.Hora: 18 h.Andorra la Vella.Activitat gratuïta.18.30 h: The Happy Go Lucky.20 h: Voraigua.21.30 h: Mountains of Music.22.30 h: El Último Toscano.Sessió de melodic house molt refinat. T’esperem a l’IQOS Lounge, un lloc ple d’artistes incombustibles i experiències úniques.Hora: 21.30 h.Andorra la Vella.Ona Saumell Rovira té 22 anys i firma com O.Saumell. O.Saumell neix per una necessitat de reivindicació feminista des de l’elogi, la bellesa i la sensualitat de la dona.Hora: 18 h.Andorra la Vella.El doctor Anton Fiter i Rossell, veguer episcopal i autor del cèlebre Manual Digest, espera amb ànsia la visita d’un antic company d’estudis de la Universitat d’Osca. Li vol ensenyar el país, però el doctor Picatoste, el seu amic, no és el jove de bon caràcter amb qui va compartir aula. Hora: 19 h.Andorra la Vella.