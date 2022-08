'Sandman 2', al forn

Actualitzada 12/08/2022 a les 07:17

Ja uns dies que Netflix va estrenar Sandman. L’adaptació del còmic de Neil Gaiman ha assolit crítiques molt positives i la majoria de fans estan encantats amb el resultat, ja que per a molts no és només una de les millors sèries de la plataforma de l’any, sinó de tota la seva història. Ara s’ha sabut que Allan Heinberg, showrunner de la sèrie, ja ha posat en marxa la segona temporada i treballa activament als guions dels nous episodis.El problema és que Netflix encara no s’ha mullat sobre si vol renovar o cancel·lar Sandman. La plataforma ens manté a l’expectativa. És veritat que en la seva estrena es va convertir en la sèrie número 1 de Netflix la setmana passada, però també que ho va fer amb dades una mica decebedores. D’entrada, el més raonable seria que donés continuïtat a la història, però tampoc no seria la primera vegada que la plataforma traeix vilment els seguidors d’una sèrie.Tot i això, els responsables de la sèrie són optimistes. Potser és per això que Heinberg ha comentat recentment al mitjà especialitzat EW que “hi ha una sala plena de guionistes que estan treballant en la sèrie. M’agradaria posar-me d’aquí a poc amb Estació de Boires.De moment, la sèrie de Netflix ha adaptat dos dels deu volums que donen forma al còmic de Gaiman, i aquesta Estació de Boires a la qual al·ludeix Heinberg, en la qual Morfeu torna a visitar l’infern, correspon al quart dels volums, és per això que cal esperar que formi part d’aquesta probable segona temporada de la sèrie.A més, Heinberg també ha aclarit que està encantat de tenir fitxats els actors per a molts personatges perquè per a Estació de Boires en faran falta uns quants més que encara no han aparegut. A més, també la defineix “com una festa. És una història molt ambiciosa”.