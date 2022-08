Espera un ritme agitat avui. Alguns dels teus col·legues poden haver estat postergant les coses una mica i ara cal fer-ho tot alhora. No obstant, no et frustres gaire. Hi ha raons tàcites per a la seva conducta que no han compartit amb tu. Fes-ho tan bé com puguis i espera que els altres també ho facin. Si has d'esperar algunes persones, no serà la fi del món!.