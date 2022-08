Les noies del beisbol

Actualitzada 11/08/2022 a les 06:58

La sèrie A League of Their Own, basada en la reeixida pel·lícula Ellas dan el golpe del 1992, arriba demà a Amazon Prime Video per revitalitzar les aventures d’un grup femení de beisbol en temps de guerra. Les Rockford Peaches tornen trenta anys després de l’estrena de la seva versió cinematogràfica, dirigida per Penny Marshall i protagonitzada per Geena Davis, Lori Petty, Tom Hanks i Madonna, i s’uneix així a les millors sèries basades en pel·lícules.La data d’estrena de A League of Their Own és demà a Amazon Prime Video. A partir d’aquí es podrà veure com els creadors han traslladat el material original a la petita pantalla, amb un nou elenc, nous personatges i la possibilitat d’ampliar i diversificar les seves històries personals a través dels seus vuit episodis. A més, la sèrie aconsegueix una cosa que no va poder fer la predecessora: posar els somnis de les jugadores afroamericanes a primera línia.Això és el que ambiciona aquesta nova sèrie creada per Will Graham i Abbi Jacobson. “Vam créixer obsessionats amb la pel·lícula, com tothom. Fa tres anys ens vam apropar a Sony amb la idea d’explicar un nou conjunt d’aquestes històries, que encara se segueixen passant per alt. Ens sentim més que afortunats i emocionats de poder donar vida a aquests personatges”, va afirmar Jacobson en un comunicat. Jacobson és precisament una de les protagonistes de A League of Their Own amb Chanté Adams, D’Arcy Carden, Gbemisola Ikumelo, Roberta Colindrez, Nick Offerman, Saidah Arrika Ekulona, Kate Berlant, Kendall Johnson, Kelly McCormack, Alex Désert Priscilla Delgado, Aaron Jennings, Molly Ephraim, Melanie Field i Dale Dickey.De moment, ja es pot gaudir del tràiler oficial on apareixen les protagonistes i els reptes que hauran d’afrontar en els primers vuit episodis de la història.