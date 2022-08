Dijous a la fresca! ‘BRAM’, dansa contemporània

Actualitzada 11/08/2022 a les 07:01

Estrena d’aquest espectacle per part de dues artistes de llarg recorregut: Rosa Mari Herrador i Emma Riba. Bram és un crit profund, visceral, fort i eixordador, des de l’entranya, és un so animal instintiu, se’l sent a la terra baixa i arriba als cims més alts, traspassa la foscor de l’hivern i acaricia la llum de l’estiu.Hora: 20 h.La Massana.Els Pescadors de l’Escala és un grup català de l’Escala dedicat a la interpretació d’havaneres, cançons marineres, valsets, cançons napolitanes i cançons de taverna.Hora: 19.30 h.Andorra la Vella.Et convidem a gaudir d’un concert de soul, funk, R&B, jazz, swing, reggae, bossa, amb cançons dels teus artistes preferits. Un viatge que neix del soul i explora diferents estils musicals per gaudir de les cançons que més t’agraden d’una manera sorprenent!Hora: 20.30 h.Escaldes-Engordany.Un viatge pel cançoner italià amb arranjaments moderns que es mouen perfectament del blues al jazz, del folk al pop i que exploren una nova via sonora per a aquests meravellosos clàssics.Hora: 21.30 h.Escaldes-Engordany.Credere, de la Fundació Escena Nacional d’Andorra, és una actuació de dansa que no només t’explica una història real que viuen milers de persones i éssers al món diàriament, sinó que també et fa viure-ho en primera persona i t’indueix des de les emocions més profundes a un estat de reflexió, sortint dels clixés de l’espectador dins la seva zona de confort.Hora: de 22 h a 23.30 h.Encamp.Endinseu-vos en les històries i llegendes del territori tot gaudint del camí de la Senyoreta amb la narradora i actriu Assumpta Mercader i dels Pardals, que ens guiaran amb música dels Pirineus durant tot el camí.Hora: 9 h.Sant Julià de Lòria.Pilar Planavila a l’acordió i Manu Suárez de la Vega a la guitarra elèctrica formen Guitar Bellows. Hora: 20 h.Escaldes-Engordany.Una poètica del vertigen. Música i grafia mostra una de les tendències musicals més innovadores de la segona meitat del segle XX: la música gràfica.Escaldes.Mostra col·lectiva internacional i itinerant en què participen tres artistes andorrans: Javier Balmaseda, Martín Blanco i Fiona Morrison.Andorra la Vella. Fins a l’11 de setembre.