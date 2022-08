Actualitzada 10/08/2022 a les 07:21

Teresa Colom, poeta i escriptora andorrana. Ha publicat diferents poemaris i una novel·la i també ha estat codirectora artística de Barcelona Poesia. Actualment és presidenta de la Fundació Ramon Llull.Hora: 21.15 h.Canillo.Arriben de l’art italià de manejar banderes. Música de tambors i trompetes donen ritme a acrobàcies i jocs de banderes.Hora: 20 i 22 h.Canillo.Amb la seva particular simpatia i humor, el Joaquim sap com seduir tots els que l’envolten. Això l’ha fet mereixedor d’infinitat de premis i l’ha convertit en un referent de l’il·lusionisme modern.Hora: 22 h.Canillo.Un duet de veu i violoncel que t’abraça i se t’endú cap al seu intens paisatge emocional. Una proposta que es demana si un espai físic pot arribar a ser un instrument musical en si mateix amb un recull de cançons que dibuixen un desglaç emocional, de l’estat sòlid a l’estat líquid. Hora: 19 h.Escaldes-Engordany.Presentació del llibre Els boscos andorrans, publicat amb el suport del Govern d’Andorra i FEDA Cultura. Hora: d’11 h a 12 h.Encamp.Un antic carrusel d’època que no porta cavallets, porta teatrets autòmats!Hora: de 17.30 a 19.30 h.La Massana.El riu del poblat està sec. La petita Nirina necessita l’ajuda dels rius del món, per això emprèn un fascinant viatge a la recerca de les seves gotes màgiques. Durant la seva aventura coneix països i gent molt divertida, i aprèn les cançons que canten els nens en els seus diferents idiomes. Hora: 17 hores.Sant Julià de Lòria.Old School és una banda de versions de Rock Andorrana integrada per músics del país amb més de 100 concerts d’experiència. Hora: 21 h.Ordino.Introducció a la fotografia de retrat d’estudi a la manera Harcourt, un tractament de la llum molt específic per a la fotografia de retrat. Hora: de 18 a 2 1 h.El Museu Carmen Thyssen Andorra acull la sisena mostra Made in Paris: La generació de Matisse, Lagar i Foujita, una exposició que vol reflectir l’imant cultural de París entre final del segle XIX i principi del segle XX.Escaldes-Engordany.Exposició d’originals de l’artista francesa Mademoiselle Caroline, amb la presència de l’autora. Hora: 19 h.La Massana.Fins al 27 d’agost.Una poètica del vertigen. Música i grafia mostra una de les tendències musicals més innovadores de la segona meitat del segle XX: la música gràfica.Escaldes-Engordany.Exposició de les fotografies del projecte Bubble Beirut, que la fotògrafa catalana Anna Bosch Miralpeix va presentar amb motiu de l’estada a la residència d’arts, ciències i humanitats Faber Andorra el març del 2022.Escaldes-Engordany.Fins al 29 de juliol.Fins al 10 de setembre.Col·lecció Quinto-Tinarelli. Els anys 50 recuperen l’alta costura i París com la capital de la moda: espectaculars vestits de nit i accessoris de l’edat d’or de l’alta costura francesa, escollits per evocar el cobejat somni de la dècada.Escaldes-Engordany. Fins al 24 de setembre.