Els esdeveniments dels darrers dies podrien fer-te sentir molta emoció i un optimisme particular sobre la teva vida amorosa. La comunicació amb la persona estimada podria adoptar la forma de cançons romàntiques o de poesia. Si vols regalar alguna cosa a aquesta persona, fes-ho per tots els mitjans, però limita't a alguna cosa que no sigui amenaçadora com, per exemple, un llibre.