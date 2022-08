Certament, sembla que l'amor fa que el món es mogui avui. Està tothom que t'envolta profundament involucrat en un nou romanç o renovat? Potser us heu enamorat d'una persona molt interessant, potser d'un país estranger o del camp del dret, l'educació o l'edició. No lluitis contra això i no et preocupis per com resulti. Relaxa't i permet que t'estimin. Almenys tindràs un dia meravellós!