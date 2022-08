Festa major d'Andorra la VElla

Actualitzada 08/08/2022 a les 07:20

Espai on es podrà jugar i experimentar amb el so a través de l'aigua. Sons de bombolles, gotes, fonts, percussions... Res no sona si no et bellugues! Hora: 11 i 12.30 h. PEncamp.La plaça Major serà el lloc perfecte per passar-hi el seus dies de ‘relax’. El bon humor es respirarà per tot arreu; els ocells, les flors, els arbres, la gent, tot amb gran felicitat. Però no tot serà perfecte... Segur que aquestes vacances seran un veritable record per sempre més. Hora: 18 h.Sant Julià de Lòria.Un diàleg entre la música i el traç, un llenç en blanc que s’emplena de sensibilitat i moviment, estimulats per la melodia a través del cello elèctric i el looper, a càrrec d’Emma Regada i Jordi Claret. Hora: A les 19 h.Escaldes-Engordany.11 h. Concurs de castells de sorra.12 h. Sardanes.De 15 a 20 h. Festa de l’aigua.De 15.30 a 20.30 h. Jocs tradicionals.18.30 h. Sardanes.22.30 h. The crazy Morzarts. Cia Mundo Costrini.23 h. Concerts. Ariel Rot i Kiko Veneno.Muchachito Bombo Infierno.El cantautor barceloní presenta a Canillo dos concerts basats en els seus darrers CD. Un xou a mig camí entre el folk, el rock i el pop acústics i una posada en escena divertida i teatral que no deixa mai indiferent. Hora: 20 i 22 h.. Canillo.En aquesta visita descobrirem el nuclis tradicionals de Vila i Encamp, així com el seu magnífic patrimoni, tres esglésies i un petit museu d’art sacre. Hora: 21 h.El Museu Carmen Thyssen Andorra acull la sisena mostra Made in Paris: La generació de Matisse, Lagar i Foujita, una exposició que vol reflectir l’imant cultural de París entre final del segle XIX i principi del segle XX.Escaldes-Engordany.Exposició d’originals de l’artista francesa Mademoiselle Caroline, amb la presència de l’autora. Hora: 19 h.La Massana.Fins al 27 d’agost.Una poètica del vertigen. Música i grafia mostra una de les tendències musicals més innovadores de la segona meitat del segle XX: la música gràfica.Escaldes-Engordany.Exposició de les fotografies del projecte Bubble Beirut, que la fotògrafa catalana Anna Bosch Miralpeix va presentar amb motiu de l’estada a la residència d’arts, ciències i humanitats Faber Andorra el març del 2022.Escaldes-Engordany.Fins al 29 de juliol.Fins al 10 de setembre.Col·lecció Quinto-Tinarelli. Els anys 50 recuperen l’alta costura i París com la capital de la moda: espectaculars vestits de nit i accessoris de l’edat d’or de l’alta costura francesa, escollits per evocar el cobejat somni de la dècada.Escaldes-Engordany. Fins al 24 de setembre.