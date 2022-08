Desenllaç a punt

Actualitzada 08/08/2022 a les 07:18

Malgrat que la sèrie Peaky Blinders va acabar amb la sisena temporada, estrenada el mes de juny passat a Netflix, encara queda pendent el llançament de la pel·lícula que tancarà la història del clan Shelby. Steven Knight, creador de la ficció de la BBC, ha revelat que està a punt d’acabar d’escriure el guió i que preveu que el rodatge comenci cap a mitjan 2023.Tot i l’expectació que provoca el futur llargmetratge, que tindrà el repte de funcionar de manera autònoma però també com una espècie de setena temporada de la ficció original, se sap poc sobre el projecte, més enllà que el seu artífex reprèn el lloc com a guionista. S’espera que la cinta se situï en els primers compassos de la Segona Guerra Mundial, o durant el conflicte bèl·lic.Ha estat en el marc d’una entrevista per a l’emissora de ràdio britànica Heart FM on Knight ha compartit els plans sobre el film. Amb el guió gairebé finalitzat, estima que el llargmetratge haurà de començar a rodar-se “d’aquí a pocs mesos”. El guionista va assenyalar que espera que la cinta es gravi tant en estudis com en localitzacions a Birmingham, amb bona part del repartiment de la ficció televisiva, així com algunes cares noves”.“La rodarem als estudis de Digbeth i en exteriors de Birmingham. Digbeth i Small Heath són els llocs on els Peaky Blinders deambulaven, així que és com si tornessin a casa”, ha declarat.A hores d’ara, encara queda el dubte de quins personatges es podran tornar a veure en aquesta producció. S’espera, evidentment, que torni Tommy Shelby, encarnat per Cillian Murphy. L’actor, tot i que ha reconegut que encara no ha llegit l’esborrany del guió del film, està molt emocionat per llegir-lo, a més de voler sumar-se al projecte. El seu projecte immediat, però, és Oppenheimer, de Christopher Nolan.