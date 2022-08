Espera que les energies planetàries d'avui elevin la teva consciència social. És possible que et distreguin pensaments sobre les persones sense llar que vegis avui o sobre un especial de televisió sobre nadons amb SIDA. És possible que reflecteixis la teva connexió i responsabilitats cap a la humanitat. Per què no deixes de banda una mica de temps o diners per a l'obra de caritat de la teva elecció? Si sents aquests impulsos, no dubtis a actuar!