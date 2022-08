El crim més mediàtic

Actualitzada 07/08/2022 a les 06:35

El cadàver carbonitzat d’un home, agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona, va aparèixer dins del maleter d’un cotxe cremat prop del pantà de Foix el maig de 2017. La investigació d’aquest succés, conegut com a crim de la Guàrdia Urbana, serà relatat en una nova minisèrie de ficció de Netflix, segons ha anunciat la plataforma.Dies després de la troballa es va detenir a la dona parella de la víctima i un altre home, tots dos també agents de la policia local de la capital catalana, acusats de l’assassinat i posterior intent de desfer-se del cos. Se sospitava que un triangle amorós hauria acabat en tragèdia, donant forma a un cas d’enorme seguiment mediàtic fins a la celebració del judici amb jurat popular el 2020, durant el qual tots dos acusats es van atacar mútuament fins a ser declarats culpables i sentenciats a presó.Tots els ingredients d’un succés escabrós que, abans d’aquesta minisèrie de ficció, ja ha estat tractat en una docusèrie de quatre episodis, titulada El crim de la Guàrdia Urbana, dins del programa Crims de TV3, que pot veure’s també a Movistar Plus+.En el cas d’aquesta futura producció de Netflix, es tracta d’un nou projecte dels responsables d’Intimidad, la sèrie sobre la revelació de vídeos sexuals sense el consentiment dels seus implicats protagonitzada per Itziar Ituño, Patricia López Arnaiz i Verónica Echegui. El director Jorge Torregrossa tornarà a posar-se darrere de la càmera i la guionista Laura Sarmiento escriurà la nova minisèrie. La cineasta Laura Mañá (realitzadora de la recentment estrenada Un novio para mi mujer) també dirigirà algun dels episodis.Aquest nou projecte sobre el crim de la Guàrdia Urbana, que Arcadia Motion Pictures produirà per a Netflix, no té encara títol definitiu i es començarà a rodar pròximament.