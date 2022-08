Encarant el desenllaç

Actualitzada 06/08/2022 a les 06:41

'CINEMA PARADISO' TINDRÀ UNA MINISÈRIE

Hi haurà més Cinema Paradiso. La pel·lícula dirigida per Giuseppe Tornatore el 1988, considerada com una de les millors de la història del cinema, continuarà a través d’una minisèrie que comptarà de nou amb el cineasta italià com amb guionista i realitzador. La ficció estarà formada per sis episodis, l’estrena dels quals està prevista per al 2023. Ara com ara, es desconeix quina plataforma es farà càrrec de la seva emissió. El projecte portarà per títol Paradiso i estarà produït per Marco Belardi i la seva companyia Bamboo Productions, segons ha confirmat ell mateix a les seves xarxes socials. “Serà la mateixa història que la pel·lícula però d’una forma estesa i amb fils narratius diferents”, va avançar a Variety el directiu sobre aquesta versió televisiva. En aquests moments es troba als Estats Units a la recerca del futur distribuïdor, mentre que Tornatore està ja immers en l’escriptura dels guions. Hi haurà més Cinema Paradiso. La pel·lícula dirigida per Giuseppe Tornatore el 1988, considerada com una de les millors de la història del cinema, continuarà a través d’una minisèrie que comptarà de nou amb el cineasta italià com amb guionista i realitzador. La ficció estarà formada per sis episodis, l’estrena dels quals està prevista per al 2023. Ara com ara, es desconeix quina plataforma es farà càrrec de la seva emissió. El projecte portarà per títol Paradiso i estarà produït per Marco Belardi i la seva companyia Bamboo Productions, segons ha confirmat ell mateix a les seves xarxes socials. “Serà la mateixa història que la pel·lícula però d’una forma estesa i amb fils narratius diferents”, va avançar a Variety el directiu sobre aquesta versió televisiva. En aquests moments es troba als Estats Units a la recerca del futur distribuïdor, mentre que Tornatore està ja immers en l’escriptura dels guions.

Els guionistes de Stranger Things ja han acabat les seves vacances i s’han posat a escriure la cinquena i última temporada de la sèrie. Així ho han publicat en el curiós compte oficial dels Stranger Things Writers’ Room on, a més d’informar de l’estat del guió, també proposen que els seguidors els facin preguntes per a contestar-les.Aquesta setmana, l’equip d’escriptura publicava una imatge amb el títol de Dia 1 i una pissarra en blanc amb el logo dibuixat de la sèrie, mostrant així que estan en l’etapa més inicial de creació. D’aquesta manera, se certifica que l’última temporada de la reeixida ficció de Netflix ja està en marxa. “Encara hi ha moltes més històries emocionants que explicar dins del món de Stranger Things: nous misteris, noves aventures, nous herois inesperats. Però primer esperem que et quedis amb nosaltres mentre acabem aquesta història”, demanaven els germans Duffer.Stranger Things s’ha convertit en la sèrie de parla anglesa més vista de Netflix, tot i que les seves dades no han estat suficients per superar les de El juego del calamar, que encara és el títol més vist de tots els temps en la plataforma. La ficció d’adolescents va arribar als 1.400 milions d’hores de reproducció en els 28 dies després de l’estrena, mentre que la coreana va assolir els 1.700 milions d’hores en el mateix lapse de temps.