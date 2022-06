El tret per la culata

Actualitzada 07/06/2022 a les 07:05

El pla pilot de Netflix per evitar que els usuaris comparteixin la contrasenya ha estat rebut amb confusió i cancel·lacions, i el pitjor de tot és que ni tan sols està tenint efecte. Cal recordar que en el primer trimestre del 2022 la plataforma va perdre usuaris per primera vegada en la seva història. En total, 200.000 subscriptors i, a més, la pròpia companyia preveu que aquesta xifra augmenti en el segon trimestre. El CEO de Netflix, Reed Hastings, no es va centrar en els possibles motius després d’aquesta fuga d’usuaris, sinó en el que considera un dels majors problemes de la plataforma: que molts comparteixen la contrasenya amb altres persones. Per això, va presentar un programa pilot centrat a detectar accessos a un compte des de fora de la llar habitual: en aquest cas, es mostra un missatge en el qual s’ofereix la possibilitat de realitzar un pagament addicional per permetre aquest accés; el pagament varia entre dos i tres dòlars, menys del que costa una subscripció completa, però la lògica diu que és millor cobrar una mica per aquests usuaris addicionals que no cobrar gens. Les primeres proves s’estan realitzant al Perú, Xile i Costa Rica. No obstant això, la nova política no està sent ben acollida entre els primers usuaris que han rebut el missatge, i no perquè hagin de pagar més. El mitjà Rest of World parla de “confusió” entre els subscriptors, que ha portat, en alguns casos, a cancel·lar l’abonament, potser interpretant el missatge com que els volien apujar la quota sense cap motiu justi­ficat. Altres usuaris expliquen històries més estranyes: simplement, van ignorar el missatge i van continuar compartint la contrasenya, però sense patir cap repercussió: ni tan sols els van cobrar més en el següent pagament de la subscripció. D’altres afirmen que van contactar amb el servei tècnic i que un representant els va assegurar que podien continuar usant el compte com sempre. Així que, ara com ara, la utilitat de la prova pilot està en dubte. Netflix ha confirmat que està realitzant proves i que estan “contents amb la resposta fins ara” malgrat aquests informes, i que estendran les notificacions a tots els usuaris a poc a poc.