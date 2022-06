Cooper pren la batuta

Actualitzada 06/06/2022 a les 07:11

Des dels anys quaranta i fins a la seva mort el 1990, Leonard Bernstein va aconseguir convertir-se en un dels compositors més influents del món. Pianista, director d’orquestra i prolífic autor d’obres simfòniques i per al teatre –entre les quals destaca molt especialment el musical West Side Story–, van calar en l’imaginari popular i han perdurat fins als nostres dies. Tot i la seva popularitat, fins ara no s’havia fet un repàs cinematogràfic de la seva vida. Però Netflix ha volgut posar-hi remei i prepara un biopic sobre el músic titulat Maestro, en el qual Bradley Cooper es fica en la seva pell. I no sols això: l’actor, a més, ha escrit i està dirigint el film. Ara, la plataforma ha publicat les primeres imatges del rodatge i la semblança entre Cooper i Bernstein és increïble. En ser retratat en diferents etapes de la seva vida per a Maestro, l’actor ha hagut de passar per un procés de caracterització important. Per a la seva etapa de vellesa el canvi és especialment sorprenent. Al personatge no li falta detall a l’hora de semblar el Bernstein septuagenari: cabells blancs, arrugues (braços inclosos), canvi de forma i figura... de moment no hi ha imatges en moviment de Cooper com a Bernstein, però les quatre fotografies fetes públiques per Netflix demostren tant la semblança amb el compositor com la imponent evolució per la qual ha passat l’actor. Carey Mulligan acompanya Cooper en algunes d’aquestes fotografies del rodatge que està tenint lloc a Los Angeles, ja que interpreta l’actriu xilena nascuda a Costa Rica Felicia Montealegre, qui va ser l’esposa del músic entre 1951 i 1976, quan Bernstein va decidir deixar-la per Tom Cothran. En el repartiment també hi haurà Maya Hawke (donant vida a Jamie, la més gran dels seus tres fills) i Matt Bomer. De moment no hi ha data d’estrena per a la cinta.