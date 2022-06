Trencant les normes

Actualitzada 05/06/2022 a les 06:36

Les guanyadores del Goya Natalia de Molina i Anna Castillo seran dues de les protagonistes de Fácil, una nova sèrie de Movistar Plus+ en què es fiquen en la pell de dues dones amb diversitat funcional amb ànsies d’independència. Anna Marchessi i Coria Castillo completen el grup protagonista d’aquesta sèrie creada per Anna R. Costa, que està basada en la novel·la de Cristina Morales Lectura fácil. La ficció s’acostarà a la vida de quatre dones –Marga, Nati, Patri i Àngel– amb diversitat funcional que volen viure juntes en un pis de la Barceloneta. Les seves ganes d’independència començaran a xocar contra totes les normes establertes. Són dones intentant descobrir qui són en un món que ja ha decidit què poden fer i què no, sense comptar amb elles. “És una sèrie directa, divertida, emotiva, on tothom vol fer-ho bé, però ningú té clar com es fan les coses bé”, ha apuntat en un comunicat Movistar Plus+ sobre aquest nou projecte dirigit per Costa, al costat de Laura Jou, i escrit per ella mateixa amb l’ajuda de Cristina Pons. El repartiment de la sèrie, de 5 episodis de 30 minuts i que s’estrenarà properament, el completen Bruna Cusí, Martí Cordero, Eloi Costa, Cesca Piñón, Clara Segura, Àgata Roca i Albert Pla, entre altres. El rodatge va tenir lloc a finals del 2021 en localitzacions molt representatives de Barcelona. “El que em va impulsar a fer Fácil va ser el repte de donar veu a persones que, per la raó que sigui, tenen una vida diferent de la majoria. Les quatre protagonistes estan diagnosticades de discapacitat intel·lectual. Això suposa portar una vida sense elecció, uns altres decidiran per elles el seu dia a dia, el seu aprenentatge, on viuran, amb qui poden estar” i per extensió “qui volen ser, els seus desitjos, la seva capacitat d’estimar i de tenir sexe”, ha apuntat Anna R. Costa. A Fácil “la veu i el punt de vista el tenen elles. És una mirada que evidencia com d’ambigua i fràgil és la llibertat, i l’arbitrarietat de moltes normes socials, fins al punt de qüestionar-nos com hem arribat fins aquí”, ha afegit. Costa va ser codirectora, guionista i productora de la sèrie Arde Madrid (2018) i també ha estat guionista dels llargmetratges Bajo el mismo techo i Embarazados.