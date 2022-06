No totes les amistats són iguals. És possible que hagis après per les dolentes, però no passa res. Avui, potser vols posar les teves amistats en algun tipus d'ordre i obtenir una mica de perspectiva sobre les coses. És hora d'esbrinar quins dels teus amics estan realment disponibles quan els necessites, quins et mostren com es preocupen per tu i quins no.