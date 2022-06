Estrenes de rècord

Actualitzada 04/06/2022 a les 07:12

La quarta temporada d’Stranger Things, a Netflix, i el debut d’Obi-Wan Kenobi, a Disney+, van batre rècords d’audiència a les respectives plataformes en el cap de setmana d’estrena, el 27 i 28 de maig, segons han comunicat ambdues companyies.Stranger Things va ser reproduïda durant 287 milions d’hores, una dada que Netflix ha qualificat com el millor debut a la història de la plataforma. L’esperada nova tanda d’episodis del format de ciència-ficció va batre un rècord mundial que fins ara ostentava l’espanyola La casa de papel, que amb l’estrena de la cinquena temporada el 2021 va sumar 201 milions d’hores reproduïdes el primer cap de setmana. En el tercer esglaó de les millors estrenes en la història de Netflix se situa la segona temporada de Los Bridgerton, amb 193 hores reproduïdes el març d’enguany.Netflix té el costum de publicar les dades d’audiència de manera poc convencional. En lloc de computar el nombre d’espectadors d’un programa, com la majoria de cadenes, la companyia compta el nombre d’hores que es reprodueixen els títols de la plataforma. Així, pretén mesurar el rendiment dels continguts de manera més realista, ja que si només tingués en compte el nombre d’espectadors es colarien els usuaris que comencen a reproduir una sèrie però l’aturen pocs minuts després.En el cas de Disney+, la comunicació sobre l’èxit de l’estrena d’Obi-Wan Kenobi ha estat força més opaca. “Gràcies als fans de la galàxia per fer d’Obi-Wan Kenobi la sèrie original de Disney+ amb l’estrena més vista fins avui, basant-nos en el nombre d’hores consumides el cap de setmana inicial”, assenyalava una nota que no aportava números.En tot cas, les dues ficcions encara tenen camí per recórrer: la sèrie d’Star Wars finalitza el 22 de juny, mentre que Stranger Things ho farà l’1 de juliol.