Un juny de sèries (i III)

Actualitzada 03/06/2022 a les 07:23

La casa de papel: Corea, 18 de juny a Netflix. Amb una màscara diferent i un altre idioma però un esperit semblant, la versió coreana de La casa de papel se situa en un moment en el qual Corea del Nord i Corea del Sud estan a punt d’assolir una reunificació pacífica després de gairebé 80 anys de divisió. Mentre les dues nacions es preparen per imprimir una nova moneda comuna, uns atracadors planegen un gran cop. Al comandament del pla hi ha el brillant estrateg conegut com El Professor, que reuneix un variat grup de lladres de primer nivell per robar la nova moneda.–La fragancia del primer amor, 18 de juny a Filmin. Aquesta és la primera sèrie de televisió taiwanesa protagonitzada per dues dones lesbianes que, separades a l’època de l’institut pels prejudicis i l’odi, es retroben anys més tard i tenint al davant la possibilitat d’un amor que mai es van atrevir a imaginar. Filmin penjarà la sèrie completa, que només té una temporada amb sis capítols curts, de 15 minuts. La crítica especialitzada l’ha qualificat com una de les millors sèries internacionals del 2021.–Loot, 24 de juny a Apple TV+. La sèrie narra en to de comèdia l’experiència d’una milionària que té tot el que desitja i, sense esperar-ho, es veu traïda pel seu marit. Una de les formes que trobarà per sortir del sotrac és mantenir a flotació una associació benèfica, de la qual desconeixia l’existència. Protagonitzada per Maya Rudolph, la ficció estrenarà dos episodis el 24 de juny i la resta dels deu capítols arribaran setmanalment.–Peaky Blinders (T6), 10 de juny a Netflix. No podíem acabar el repàs a les estrenes del mes sense fer esment a l’estrena de la temporada final de Peaky Blinders, que ja s’ha pogut veure a la BBC. La història, no obstant la fi de la sèrie original, tindrà continuïtat amb diferents spin-offs i una pel·lícula.