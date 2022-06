Un juny de sèries (II)

Actualitzada 02/06/2022 a les 07:22

La primera muerte, 10 de juny a Netflix. Sèrie de vampirs amb una història romàntica i complexa, protagonitzada per dos adolescents, Juliette (Sarah Catharine Hook), una vampira, i Calliope, (Imani Lewis), una caçavampirs, que s’enamoren.–Becoming Elizabeth, 12 de juny a Starzplay. Arriba un altre drama dels Tudor que explora la fascinant i desconeguda història dels primers anys d’Isabel I d’Anglaterra, quan la futura reina (Alicia von Rittberg) només és una adolescent òrfena que es veu implicada de sobte en la política de la cort anglesa.–Trigger Point: Fuera de control, 13 de juny a Movistar Plus+. Aquesta és l’espectacular proposta per al juny de Movistar Plus+, un addictiu thriller policíac que relata el frenètic dia a dia d’un grup d’artificiers en primera línia d’acció, amb un detall i un nivell de veracitat poques vegades vist en televisió. Protagonitzada per Vicky McClure i produïda per Jed Mercurio, la sèrie emetrà cada dimarts un nou episodi, fins arribar als sis.–The Minister, 14 de juny a Filmin. Thriller polític que segueix Benedikt Ríkarosson, un populista primer ministre d’Islàndia, acabat d’elegir president del seu partit i que ha format una aliança amb els socialdemòcrates per a les pròximes eleccions. Inesperadament, anuncia que renunciarà si no hi ha un 90% de participació electoral. Però Benedikt està perdent el control de la realitat, la qual cosa tindrà conseqüències en la seva família i en tot el país.–Helsinki: Unidad de menores, 16 de juny a Sundance TV. Sèrie que explica, en cadascun dels seus vuit episodis, el cas d’un nen en perill, la preocupació de la seva família i la tasca de la unitat de protecció de menors d’Hèlsinki per resoldre’l. El personatge central de la sèrie, Rita (Lotta Lehtikari), torna al seu lloc a protecció de menors després d’haver estat suspesa durant una investigació policial.