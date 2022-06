La realització recent d'una o diverses metes a llarg termini pot causar que avui et prenguis una pausa i consideris cap al que apuntaràs en el futur. No tinguis por de tenir més ambició que abans, perquè has adquirit un poder interior que et fa més confiança i una forta creença en tu mateix/a. És la creença en la nostra pròpia autoestima la que ens dóna el poder per moure muntanyes. No et sorprenguis si els propers mesos et trobes avançant.