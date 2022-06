Véronique Bandry

Actualitzada 01/06/2022 a les 06:33

L’exposició es compon d’un total de 25 obres que plasmen diferents indrets del Principat. La tècnica que utilitza Bandry és l’acrílic diluït, una forma de pintar que està a cavall entre l’aquarel·la i l’acrílic tradicional. Aquesta tècnica li permet jugar amb aspectes com l’opacitat i la transparència o l’ombra i la llum.Encamp.Fins al 15 de juny.84, Charing Cross Road, de Helene Hanff. Hora: 20.30.Ordino.Ens permet visitar d’una forma distesa els llocs més emblemàtics i interessants d’Andorra la Vella, incloent-hi el centre històric. Repassarem la història d’Andorra en el seu context. Farem referència al ric patrimoni històric, cultural, natural i artístic que trobarem al llarg de l’acurat recorregut escollit. Hora: 18 h.Andorra la Vella.Vinguin a gaudir d’Andorra la Vella quan enfosqueix. En el marc d’un agradable passeig per la parròquia que a aquestes hores es converteix en un festival de llum i color contribuint a alegrar considerablement els nostres sentits. Hora: 21.30 h.Andorra la Vella.Aquesta volta ens permet visitar d’una forma relaxada i amena els llocs més emblemàtics i interessants d’Escaldes, Caldea. Farem referència a la importància que l’aigua termal ha tingut en la història de la parròquia. Hora: 10.30 h.Escaldes-Engordany.Pecats, La creativitat rau a fer invisible el visible, Homo in Naturam i Umbra són quatre dels projectes que s’han estat treballant durant el curs i que pertanyen a Robert Verdaguer, Maria del Mar Sánchez, Laura Magallon i Andrea Alsina.Andorra la Vella. Fins al 31 de maig.L’exposició de l’artista Judit Gaset, amb què s’enceta aquesta nova etapa de la Sala d'Exposicions del Govern, és la primera d’un projecte que, sota el títol TRAJECTÒRIES, vol mostrar el treball dels artistes de casa nostra amb més de trenta anys de trajectòria i que no han estat mai objecte de cap exposició individual per part del ministeri de Cultura.Andorra la Vella. Fins al 12 de juny del 2022.Un recorregut a través d'una selecció de més de 50 artistes contemporanis d’Espanya i Portugal de la col·lecció Foto Colectania, que permet conèixer aquelles històries que hi ha darrere de les fotografies i que remeten a les intencions i experiències dels seus autors i autores.Escaldes-Engordany.Fins l’11 de juny.Una vintena d’associacions culturals i de residents d’Andorra ens plantegen paraules úniques, paraules quotidianes i significatives de la seva llengua que, per què no, podem acabar integrant com a pròpies.Andorra la Vella. Fins al 17 de juny.Exposició de fotografia i portes obertes al tallerEscaldes-Engordany. Fins al 10 de juny del 2022.El Museu Carmen Thyssen Andorra acull la sisena mostra, Made in Paris: La generació de Matisse, Lagar i Foujita, una exposició que vol reflectir l’imant cultural de París entre finals del segle XIX i principis del segle XX.Fins al 8 de gener.