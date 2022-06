Un juny de sèries (I)

Actualitzada 01/06/2022 a les 06:30

Les plataformes es llancen a la conquesta del mes que marca l’arribada de l’estiu amb una allau d’estrenes de sèries –només Netflix en proposa 34– i algunes sorpreses d’altíssima qualitat, com Irma Vep (HBO Max), Intimidad (Netflix), o Ms. Marvel (Disney+). A més, acaben sèries històriques, com Peaky Blinders, que arriba a la sisena temporada el 10 de juny, i tornen The Boys (Amazon), amb l’esperada tercera temporada el 3 de juny, o Westworld (HBO Max), amb la quarta, el dia 27.–Irma Vep, 7 de juny a HBO Max. El director francès Olivier Assayas converteix en sèrie la seva pel·lícula Irma Vep, del 1996, amb Alicia Vikander en el paper protagonista de Mira, una estrella del cinema americà que arriba a França per interpretar una nova versió del clàssic del cine mut francès Les Vampires. Amb el teló de fons d’un horrible crim, Mira veu com les diferències entre ella i el seu personatge es van desdibuixant.–Ms. Marvel, 8 de juny a Disney+. La plataforma de Disney estrena completa la història de Kamala Khan, una adolescent musulmana nord-americana (Iman Vellani) que viu a Jersey City; és una gamer total i també escriu fan-fiction, a més, és megafan dels superherois i té una imaginació descomunal, sobretot quan es tracta de la Capitana Marvel. Un dia descobreix que té superpoders, com els herois que sempre ha admirat.–Sin límites, 10 de juny a Amazon Prime Video. Rodrigo Santoro i Álvaro Morte interpreten Magallanes i Elcano, respectivament, en aquesta sèrie d’RTVE i Amazon que narra la primera volta al món coincidint amb la celebració del cinquè centenari de l’expedició. Una gesta que va transformar per sempre el comerç, l’economia, l’astronomia i el coneixement del planeta i que és considerada una de les majors gestes de la història.–Intimidad, 10 de juny a Netflix. La vida d’una política de futur prometedor (Itziar Ituño) canvia radicalment el dia que es publica un vídeo seu de contingut sexual. Ella serà el catalitzador d’aquesta història que narra la vida de quatre dones en situacions compromeses. Completen el repartiment Patricia López Arnaiz, Verónica Echegui, Ana Wagener i Emma Suárez.