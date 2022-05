Acaba 'The Good Fight'

Actualitzada 31/05/2022 a les 06:48

'STAR WARS: LA REMESA MALA' TORNA A LA TARDOR

L'animació continuarà sent un pilar fonamental en la constant expansió d'Star Wars. Amb la irrupció de la franquícia a Disney+, els fans també han tingut l'oportunitat de recuperar l'esperit de The Clone Wars i Rebels amb Star Wars: la remesa mala, la segona temporada de la qual ha tingut un espai per brillar durant la Star Wars Celebration. L'esdeveniment celebrat a Anaheim ha estat el marc ideal per llançar el tràiler dels nous episodis, que mostra més dosi d'acció i una nova missió que pot anar per a llarg. Els protagonistes de la ficció de Lucasfilm són soldats amb defectes que els proporcionen dons excepcionals, i que afronten encàrrecs de tota mena. La segona temporada de La remesa mala veurà la llum en algun moment de la pròxima tardor, per la qual cosa haurà passat poc més d'un any des de la fi del primer lliurament, que va constar de setze capítols llançats entre el maig i l'agost del 2021.

Diane Lockhart s’acomiada després de tretze anys. Des que CBS llancés la primera temporada de The Good Wife el 2009, l’audiència ha pogut seguir l’evolució del personatge interpretat per Christine Baranski tant al llarg de tota la sèrie matriu com del seu spin-off, The Good Fight, que acaba aquest mateix any quan la sisena temporada finalitzi.Així doncs, la primera sèrie original de CBS All Access, la plataforma que s’acabaria convertint en Paramount+, s’acomiadarà amb un sisè lliurament que s’estrenarà el 8 de setembre. A més, això suposa la fi de la franquícia creada per Robert i Michelle King, que han explicat a TVLine la motivació darrere d’aquest comiat. “Ens hem cansat. Miràvem com estàvem donant forma a la sisena temporada i sentíem que si calia acabar en algun moment, era aquest”, va apuntar Robert.“Per més que la sèrie fos increïble a l’hora de reaccionar als esdeveniments contemporanis, semblava que podia ser una mica repetitiva si seguíem”, va sentenciar el productor executiu.Amb l’objectiu de tancar definitivament el cercle, els King envoltaran Diane de cares i situacions conegudes. Al març es va confirmar que Alan Cumming i Carrie Preston tornaran per a donar vida a Eli Gold i Elsbeth Tascioni, respectivament, i ara Paramount+ ha confirmat que la protagonista tindrà cert sentiment de déjà vu quan tornin a sortir a col·lació el cas de Roe contra Wade o les tensions pròpies de la Guerra Freda.A Andora, la sèrie jurídica es pot seguir a través de Movistar Plus+. Previsiblement, els nous capítols arribaran a la plataforma pocs dies després de la seva estrena als Estats Units, com ha estat habitual en les darreres temporades.