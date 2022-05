Alguns dels projectes que requereixen una gran quantitat de reflexió, en els que pots haver estat treballant durant molt de temps, es poden completar avui. Els teus esforços seran sens dubte apreciats per aquelles persones que importen i, fins i tot, podries rebre un reconeixement públic d'algun tipus. Un augment d'ingressos podria estar just a l'horitzó. Has treballat de valent per estar on ets i no et pots culpar si et pegues un cop de mans a l'espatlla. Mans a l'obra!