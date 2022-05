Més màgia a HBO 

Actualitzada 30/05/2022 a les 06:44

La plataforma HBO Max estrena avui Animales fantásticos: los secretos de Dumbledore, la pel·lícula més recent de l’univers de Harry Potter. El títol és el tercer de la franquícia i se suma a la resta dels clàssics de la saga del mag més popular del moment, i que també estan disponibles en la plataforma.La trama presenta personatges que els seguidors de Hogwarts ja coneixen, com Albus Dumbledore, i algunes aparicions mai abans vistes que aporten l’element de sorpresa. Una d’elles és Vicência Santos, una bruixa interpretada per l’actriu brasilera Maria Fernanda Cândido.Seguim també amb les aventures de Newt Scamander, que aquesta vegada és convocat per Dumbledore en la lluita contra el malvat Gellert Grindelwald. El professor sap que el poderós mag fosc s’està movent per prendre el control del món màgic. Incapaç de detenir-lo sol, recluta al magizoòleg Newt perquè dirigeixi un intrèpid equip de mags, bruixes i un valent forner muggle en una perillosa cerca, en la qual es troben amb bèsties fantàstiques antigues i noves i entren en conflicte amb la creixent legió de seguidors de Grindelwald.Però el que el grup de Newt no sap és que Grindelwald enfrontarà el món màgic contra el món muggle. A mesura que l’univers de màgia es divideix més, Dumbledore ha de decidir quant de temps estarà al marge de la guerra que s’acosta.Animales fantásticos: los secretos de Dumbledore està dirigida per David Yates i protagonitzada per Jude Law com a Albus Dumbledore, Mads Mikkelsen com a Gellert Grindelwald i Eddie Redmayne en el paper Newt Scamander. L’elenc també inclou Katherine Waterston (Porpentina Scamander), Dan Fogler (Jacob) o Callum Turner (Theseus Scamander). La producció se suma al catàleg de pel·lícules de Warner Bros. Disponible a HBO Max poc després de l’estrena en cines.