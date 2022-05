Deu pel·lícules de cinema català a l'any a Andorra

Actualitzada 30/05/2022 a les 12:36

Els Cinemes Illa Carlemany projectaran deu pel·lícules a l'any de cinema català, segons el conveni de col·laboració amb l'Acadèmia del Cinema Català i els cinemes andorrans que ha presentat avui la directora de Promoció Cultural, Montserrat Planelles. L'acord per projectar de forma estable els films del 'Cicle Gaudí' amb l'objectiu de "fer accions per la difusió dels projectes culturals que contribueixein tant a la formació dels ciutadans com a enfortir el sector de la indústria cultural", assenyalen des de Govern.La projecció serà d'una pel·lícula en una única sessió cada mes, exceptuant juliol i agost, i la del maig serà 'La vampira de Barcelona'. Per al juny s'ha previst 'Mediterráneo', al setembre serà 'Escape Room' i a l'octubre arribarà 'Alcarràs'.