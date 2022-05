Pot ser que les visites a casa et facin participar en debats sobre formes innovadores d'augmentar els teus ingressos. Pot ser mitjançant l'ús d'ordinadors o per mitjà d'altres mitjans tecnològics moderns. Pots descobrir que tens un talent per a aquesta activitat del que mai no vas ser conscient. També podria que et temptés assistir a una reunió o una conferència sobre el tema. Obre la teva ment, però encara no facis res amb els teus diners!