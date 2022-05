El fenomen es parodia

Actualitzada 29/05/2022 a les 06:36

De manera insospitada, El juego del calamar es va convertir en un dels màxims èxits en la història en Netflix, disparant encara més la fama de la ficció sud-coreana després de la victòria de Parásitos als Oscars 2020. Per donar continuïtat a l’èxit, Hwang Dong-hyuk, responsable de l’aclamada sèrie, ja està treballant en la segona temporada per a gran alegria de la comunitat fan mundial que va sorgir inesperadament la passada tardor. Però, a més, està preparant una sàtira sobre el fenomen que va suposar la seva creació.La producció es titularà The Best Show on the Planet, que es tradueix com El millor programa del planeta. Dong-hyuk ha explicat al mitjà especialitzat Deadline que es tracta d’“una sàtira basada en la meva experiència personal” després de “forjar un èxit mundial de la nit al dia”. El creador ha deixat clar que el projecte està encara en una fase molt inicial de desenvolupament.Per si això fos poc, el sud-coreà també prepara un llargmetratge inspirat en una novel·la d’Umberto Eco el títol provisional de la qual és Killing Old Man’s Club. “És encara més violent que El juego del calamar”, va avançar sobre el futur film.Quant a la temporada 2 de la sèrie, Dong-Hyuk ha dit que ja té algunes seqüències en ment. “Sí, ja tinc pensades algunes coses, no vull fer cap espòiler, així que tot el que diré és que hi haurà nous jocs, fins i tot millors jocs que en la primera temporada.” Se sap que Lee Jung-Jae tornarà a encarnar a Seong Gi-Hun. No obstant això, el creador ja va deixar caure fa unes setmanes que alguns actors els personatges dels quals han mort, com HoYeon Jung, podrien reaparèixer d’alguna manera.Pel que fa a la data d’estrena dels nous capítols, el director i guionista no espera tenir-los a punt fins a final del 2023 o principi del 2024, tal com va confessar la setmana passada.